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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu

İHA

Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu

– Teröristlerin engellemelerine rağmen Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin’i kapsayan Ilısu Barajının tamamlanıp enerji üretimine başlaması, bölge halkının umudu oldu.
1982 yılında yapılması planlanan ve 2008 yılında inşaatına başlanan Ilısu Barajı elektrik üretimine başladı. 4 ay içinde tam kapasiteye ulaşacak olan tesis, Türkiye ekonomisine yılda 2,8 milyar liralık katma değer sağlayacak. Yaklaşık 18 milyar liraya mal olan Ilısu Barajının kenarında bulunan Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (56), barajın güzel bir yatırım olduğunu belirterek, teröristler tarafından bir sürü engellemelere rağmen tamamlandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlara teşekkür etti.

“Maalesef hiçbir hükümet bu projeye el atmadı”
Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey, Ilısu Barajı projesi konuşulduğunda kendisinin 12 yaşında olduğunu kaydetti. Özbey, “1980’den önce projesi vardı. Maalesef hiçbir hükümet bu projeye el atmadı. AK Parti döneminde Ilısu Barajı yapılmaya başladı. 13 yıldır inşaatı devam ediyordu ve bitti. Su doldu ve 1 aydır elektrik de vermeye başladı. Bu barajın katkısı çoktur. Maalesef doğumuzda denizimiz yok. Barajımız Siirt, Şırnak, Batman üçgeninde bir deniz şeklinde barajımız oldu. Bu civarda yaşayan vatandaşların az zararı olmuşsa da, havası ve gezmek konusunda bizi mutlu etti. Bu su boşa buradan Irak’a akıyorken, bu gün burada günlük büyük bir kar elde ediliyor. Bu ülkemize ekonomik bakımdan güzel bir katkıdır. Allah yapanlardan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Bakanlarımızdan hepsine teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Güzel bir yatırım, büyük bir projedir” dedi.

“Teröristler engellemeye çalıştı”
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletin kendilerine yardım etmesini beklediğini aktaran Özbey, “Arazilerimiz su altında kaldı. Birçok köyümüzün arazileri dörtte biri kalmadı. Bu vatandaşlarında mağduriyet yaşamaması için devletimizden bir destek bekliyoruz. Bizim burada 4 köy arasında bir limanın yapılmasını istiyoruz. Terör bitme noktasına geldi. Terör bu yollara her gün pusu atıyordu. Terör destekçileri vatandaşların çalışmasını istemiyordu. Bir sürü zarar verilmek istendi. Hatta benim barajda çalışan 3 tane yeğenimi kaçırdılar. Ilısu Barajında çalışmayın diye beni tehdit ettiler. 6 gün Gabar bölgesinde ellerinde kaldılar. Zarar verilmeden bırakıldı. Terör Ilısu Barajına çok karşı çıktılar. Çok şükür devletimiz güçlü ve baraj bitti” diye konuştu.

“Baraj çok zor şartlarda yapıldı”
Çevrimli köyü sakinlerinden Hayrettin Beştaş ise, “Baraj çok zor şartlarda yapıldı. Ama şu an herkesin bundan bir faydası var. Herkes faydalanıyor. Barajda 2011 ile 2016 yılına kadar bende çalıştım. Buradan herkes ekmek yedi ve yemeye devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Teröristler tarafından yapılması çok sefer engellendi. Biz çalışanlar olarak dışarı çıkmaya korkuyorduk. Çok şükür benim başıma bir şey gelmedi. Ama arkadaşlarımın başına geldi. Araçları yakıldı. Teröristler tarafından kaçırıldılar. Ama sonuçta barajımız yapıldı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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