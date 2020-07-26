Bayram tatili için geldi, Dicle Nehri’nde akıntıda kayboldu Yurt dışından bayram tatili için Şırnak’a gelen 60 yaşındaki adam akıntıya kapılarak kayboldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram tatili için geldi, Dicle Nehri’nde akıntıda kayboldu Yurt dışından bayram tatili için Şırnak’a gelen 60 yaşındaki adam akıntıya kapılarak kayboldu

İHA

Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak'a gelen 60 yaşındaki adam, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsın bulunması için dalgıçlar çalışma yaparken, drone'la da su üstünde arama yapıldı.

Bayram tatili için geldi, Dicle Nehri’nde akıntıda kayboldu Yurt dışından bayram tatili için Şırnak’a gelen 60 yaşındaki adam akıntıya kapılarak kayboldu

Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak’a gelen 60 yaşındaki adam, serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsın bulunması için dalgıçlar çalışma yaparken, drone’la da su üstünde arama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı için yurt dışından gelen Ramazan Yağbasan (60), 4 arkadaşıyla birlikte Cizre’nin Kurtuluş Köyü Çeme Zeytin mevkiinde serinlemek için girdiği Dicle Nehrine girdi.
Yağbasan akıntı nedeniyle yüzemeyen Yağbasan kıyı kenarındaki arkadaşlarına seslenerek kendisine yardım etmelerini istedi. Arkadaşının suda çırpındığını gören İdil Yukarı Mahalle Muhtarı Şerif Eğdemir suya atlayarak Ramazan Yağbasan’ı kurtaramaya çalıştı ancak akıntının fazla olmasından dolayı kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Yağbasan’nın akıntıda kaybolduğunu gören arkadaşlarının haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.
Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma ekipleri akıntıda kaybolan Yağbasan’ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre'ye su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Drone ile su üstünde arama
Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu olayda nehirde kaybolan Yağbasan’ı bulmak için Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi su altında, Jandarma da Drone ile kıyı kenarlarında ve ekiplerin ulaşamadığı alanları taradı.
Olay yerine gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Yağbasan ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olayı yakından takip ettiğini belirten Sinanoğlu, kaybolan Yağbasan’ın bulunması için Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibinin Cizre’ye doğru yola çıktığını ve arama kurtarma çalışmalarının titizlikle devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre'nin ilk AVM’si hizmete açıldı
YEREL HABERLER Cizre'nin ilk AVM’si hizmete açıldı
Şırnak Üniversitesi 'Study in Turkey' sanal fuarına katıldı
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesi 'Study in Turkey' sanal fuarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X