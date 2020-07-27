Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3´ü PKK, 3´ü FETÖ şüphelisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i FETÖ'den tutuklanırken, 4´ü serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-07-27 11:25:44
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