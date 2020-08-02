Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, örümceğin çekirgeyi avlama anı kameralara yansıdı.
Beytüşşebap'ta örümcek, yuvasının kenarında bulunan dalları kullanarak yaptığı tuzaklar sayesinde çekirgelere tuzak kurdu. Çekirgeler ağlara takılınca örümcek, yuvasından çıkıp hızlıca çekirgeyi etkisiz hale getirdi. Örümcek, daha sonra ağlardan çıkardığı çekirgeyi, yuvasına çekti. Yaşanan olay, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.