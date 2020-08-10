Şırnak emniyetinden terörün finans kaynağına büyük darbe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak emniyetinden terörün finans kaynağına büyük darbe

İHA

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 39 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışma sonucunda 4 kilogram kokain olmak üzere, uyuşturucu maddesi, silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan çalışmalara neticesinde 36 şüpheli yasal işlem yapıldığı, 8'i tutuklanıp, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Şırnak emniyetinden terörün finans kaynağına büyük darbe

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 39 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışma sonucunda 4 kilogram kokain olmak üzere, uyuşturucu maddesi, silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan çalışmalara neticesinde 36 şüpheli yasal işlem yapıldığı, 8’i tutuklanıp, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 39 Ağustos tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “1 adet AK47 uzun namlulu silah ve silaha ait 3 adet şarjör, 69 adet fişek, 5 kilo 974,43 gram metamfetamin maddesi, 4 kilo 801,35 gram eroin maddesi, 6,99 gram esrar maddesi, 33 adet ekstasy, 200 paket kaçak sigara, 9 kilogram kaçak tütün, 2 adet cep telefonu, 360 adet cep telefonu aksesuarı, 15 adet güneş gözlüğü, bin 760 lira para ele geçirilmiş; 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik (MTSA) olayı tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.
Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçlarından gözaltına alınarak ilgili birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise kaçakçılık suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtilerek, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 8 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 8 tutuklama
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Cizre’de 5 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Cizre’de 5 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele ...
Cizre polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Cizre polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
Şırnak arama ve kurtarma derneğinden uyarı
YEREL HABERLER Şırnak arama ve kurtarma derneğinden uyarı
Köyde kurulan sera, mevsimlik göçün önüne geçti
YEREL HABERLER Köyde kurulan sera, mevsimlik göçün önüne geçti
Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan yıpranmış ciltler için bakım önerisi
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan yıpranmış ciltler ...
Kamyon kazasında ağır yaralanmıştı, o da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyon kazasında ağır yaralanmıştı, o da hayatını ...
Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X