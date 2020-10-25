Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden kan bağış kampanyasına destek

SağlıkSen Şırnak Şube yönetimi, Türk Kızılayı'nın Silopi ilçesinde başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek verdi.

SağlıkSen Şırnak Şube yöneticisi Dr. Ömer Faruk Bilen, sendika yöneticileri ve sağlık çalışanlarından oluşan bir grup ile birlikte Silopi İpekyolu Dörtyol kavşağında kurulan Kızılay kan bağış aracına gelerek bağışta bulundu. Kan bağışında bulunan sendika üyeleri adına açıklama yapan SağlıkSen Şırnak Şube Başkan yardımcısı Sabğatullah Anmal, "Kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Pandemi sürecinde virüs bulaşma korkusunu yersiz olduğunu ve vatandaşlara da kan verme tedirginliğini yaşamamaları için biz sağlık çalışanları olarak bugün Kızılay'ın Silopi’deki kan bağış standına gelerek kan bağışında bulunduk. Sağlık için, iyilik için herkesi kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Kızılay görevlisi Yunus Küçükkaya da korona virüsten dolayı azalan kan stoklarını arttırmak için kan bağış faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

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