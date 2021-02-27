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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak dağlarında midye fosili bulundu

İHA

Şırnak dağlarında midye fosili bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlardaki kayalıklarda midye fosilleri bulundu. Çobanın dağda bulduğu taşlar üzerinde bir çok deniz canlısı fosili görenleri hayretler içinde bıraktı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü yüksek rakımlı dağ yamaçlarında çobanlık yapan bir genç bulduğu taşlar üzerinde deniz canlılarına ait fosiller gördü. Çoban, midye, balık, yılan balığı gibi taş üzerinde fosilleşmiş halde bulduklarını evine getirerek sakladı. Daha öncede aynı dağ yamacında balık fosili bulunmuştu. Bunun üzerine çoban Mehmet Gökçe ilginç bulduğu taşları toplayarak koleksiyon yaptığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır dağlarda çobanlık yapıyorum. Kesin bu bölge eskiden denizdi. Çünkü her gördüğüm ilginç taşta fosilleşmiş canlı türleri görüyorum. Bu fosilleri de taş içinden çıkarttım. Balık midye ve yılanlar var ilgimi çekti. Bu yüzden evimde saklıyorum. Binlerce yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyorum ama kesin bir bilgi değil araştırılmasını istiyorum" dedi.

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