Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır uçurumun ağzında askıda kaldı

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Hakkari tarafından Şırnak merkeze istikametine giden 33 CMU 98 plakalı tır Hilal beldesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimyesini kaybetmesi sonucu şaranpole doğru giderek uçurumun azında askıda kaldı.

Hilal beldesi çıkışında virajı alamayıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden yük tırı uçurumun ağzında askıda kaldı şans eseri dorsesi ağır olan tırın kafası uçurumun ağzında, dorse ise cadde üzerinde sabit kaldı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Şoför yara almadan kurtulurken tır Hilal belediyesi ekipleri tarafından vinç ve kepçe ile çıkarıldı.

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