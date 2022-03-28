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Silopi Dijital Stüdyosunda hayaller gerçeğe dönüştürülüyor

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silopi Dijital Stüdyosu hayalleri gerçeğe dönüştürürken anaokulu öğrencileriyle Hababam Sınıfı'nın çocuk versiyonu klibi çekildi.

Silopi Dijital Stüdyosunda hayaller gerçeğe dönüştürülüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silopi Dijital Stüdyosu hayalleri gerçeğe dönüştürürken anaokulu öğrencileriyle Hababam Sınıfı'nın çocuk versiyonu klibi çekildi.
Gençlik Merkezleri Hizmet Müdürlüğüne Bağlı Silopi Dijital Stüdyosu çocuk ve gençlerin hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Silopi Dijital Stüdyosu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan işbirliği ile tüm okullarda her hafta bir klip çekimi için start verildi.
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çalışmalarının yapıldığı işbirliği çerçevesinde Sevgi yolu anaokulu öğrencileriyle 'Hababam Sınıfı’nın meşhur klipinin çekimi yapıldı. Greenbox odasında görüntüler çekildikten sonra, ses kayıt odasında seslendirmeler gerçekleştirildi. Prodüktörlüğünü Muhammed Bayrak, aranjörlüğünü Ahmet Büyükaksoy'un üstlendiği çalışma tamamlanarak paylaşıldı.
Sevgi Yolu Anaokulu Müdürü Tuba Karataş Öter, dijital stüdyoda öğrencilerle çok güzel bir klip gerçekleştirdiklerini söyledi. Profesyonel bir ekiple çalıştıkları belirten Öter, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilk defa bu deneyimi gerçekleştirdik. Bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Adile Naşit'i oynayan Sevgi Yolu Anaokulu öğrencisi Nursima Kutluca ise arkadaşlarıyla beraber burada çok eğlendiğini söyledi.

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