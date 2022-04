Beytüşşebap’ta her gün 300 aileye sıcak ekmek

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ramazan ayında 300 aileye her gün sıcak ekmek dağıtılıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) merkez ve köylerde ihtiyaç sahibi 300 aileye sıcak ekmek dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca her gün sıcak ekmekleri fırından sosyal vefa ekipleri, ev ev dolaşarak ekmek ve nakdi yardımları dağıtıyor. Vakıf Müdürü Ali Uçar, ilçe genelinde Kaymakam Hasan Uğuz’un talimatlarıyla 300 aileye her gün sıcak ekmek dağıtımı yaptıklarını, durumu iyi olmayan ailelere de sosyal vefa ekipleri nakdi yardımlar yaptığını ifade etti.

