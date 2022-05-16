Şırnak’ta terör operasyonu: 23 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 23 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 09 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 1 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli serbest bırakıldı.

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