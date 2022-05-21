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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İdil'de araba çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

İHA

İdil'de araba çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Şırnak’ın İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde İpek Yolu Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Nurgül Demir hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, İdil Çığır köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Nurgül Demir’e otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza anında hayatını kaybettiği belirlenen kızın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan, genç kıza otomobiliyle çarpan sürücünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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