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        Şırnak Valisi Ekici, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:41
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        Şırnak Valisi Ekici, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaşanan kayıpları hala yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

        Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm imkanların seferber edildiğini anımsatan Ekici, polis, özel sektör çalışanları, Mehmetçikler ve gönüllüler başta barınma ve iaşe olmak üzere deprem bölgesindeki afetzede vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

        Devletin ve milletin fedakarlığı ile büyük bir destan yazıldığını kaydeden Ekici, şöyle devam etti:

        "Adeta küllerimizden doğduk. Bu bakımdan insanımızın gösterdiği direnç, bir araya gelme ve bu topraklarda yaşama iradesi ile dayanışma ruhu, geleceğe olan umudumuzu hep taze tutarak büyük millet olmamızın ruhunu bizlere bir kez daha hissettirdi. Arama kurtarma çalışmalarına canla başla katılan ve 'Evim Yuvan Olsun Kampanyası' kapsamında, evlerini deprem mağduru vatandaşlarımıza açan Şırnaklı hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi yine büyük bir misafirperverlik örneği sergiledi. Ayrıca Şırnak, deprem bölgesine en çok yardım yapan illerin başında gelmektetedir. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Geride kalanlara sabırlar ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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