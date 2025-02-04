Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak'ta tören yapıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak'ta tören yapıldı.
Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Bazna'nın cenazesi, hava yoluyla Düzce'ye uğurlandı.
Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını bildirmişti.
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