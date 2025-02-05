Şırnak Valiliğinden 2 ilçe için kar uyarısı
Şırnak Valiliği, yarından itibaren 2 ilçede kar ve buzlanma uyarısında bulundu.
Şırnak Valiliği, yarından itibaren 2 ilçede kar ve buzlanma uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın saat 03.00'ten itibaren kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtildi.
Gün boyunca sürecek kar yağışına karşı ulaşımda aksaklıklar, buzlanma ve don ile çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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