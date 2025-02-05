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        Şırnak Valiliğinden 2 ilçe için kar uyarısı

        Şırnak Valiliği, yarından itibaren 2 ilçede kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:56
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        Şırnak Valiliğinden 2 ilçe için kar uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yarından itibaren 2 ilçede kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın saat 03.00'ten itibaren kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtildi.

        Gün boyunca sürecek kar yağışına karşı ulaşımda aksaklıklar, buzlanma ve don ile çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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