Naaşına 26 ay sonra ulaşılan şehit Uzman Çavuş Bazna için Şırnak'ta tören

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022’de roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan ve 29 Ocak 2025’te naaşına ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Kasım 2022’de teröristler tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşı bulunamayan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın cenazesine 29 Ocak 2025’te tarihinde ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Bazna için Şırnak’ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın cenazesi Düzce’ye gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.