Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Paylaşımda, aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildiği belirtilerek, "kamu düzenini bozan suç ve suçlularla mücadelemiz kararlıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.