        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:13
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik tespit edilen 13 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheliden 11'i yakalandı, 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Paylaşımda, aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildiği belirtilerek, "kamu düzenini bozan suç ve suçlularla mücadelemiz kararlıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

