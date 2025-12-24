Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

