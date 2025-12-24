Habertürk
        Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 01:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:00
        Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

