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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Ali Candan ile anlaştı

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ​​​​​​​smaçör Ali Candan'ı transfer etti.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:14
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Ali Candan ile anlaştı
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ​​​​​​​smaçör Ali Candan'ı transfer etti.​​​​​​​

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Ali Candan ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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