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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:22
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 375 kilogram sıvı metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 5 bin 446 paket sigara, 49 tabanca mühimmatı, 38 cep telefonu, 169 elektronik sigara, 14 kilogram çay, 5 elektronik eşya, 223 inşaat malzemesi, 14 papağan, 372 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 22 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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