Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda, 375 kilogram sıvı metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 5 bin 446 paket sigara, 49 tabanca mühimmatı, 38 cep telefonu, 169 elektronik sigara, 14 kilogram çay, 5 elektronik eşya, 223 inşaat malzemesi, 14 papağan, 372 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 22 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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