Cizre'de elektrik direğine çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde elektrik direğine çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde elektrik direğine çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ konutları mevkisinde Kenan E. yönetimindeki 01 DCJ 18 plakalı akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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