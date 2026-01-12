Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 51 sentetik ecza, 21 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram eroin, 1 gram bonzai, gümrük kaçağı 27 bin 400 paket sigara, 15 bin 820 muhtelif ilaç, 4 sahte ehliyet, 5 sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile 9 bin 747 gözlük ve oyuncak ele geçirildi, 29 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
