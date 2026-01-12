Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:24
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 51 sentetik ecza, 21 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram eroin, 1 gram bonzai, gümrük kaçağı 27 bin 400 paket sigara, 15 bin 820 muhtelif ilaç, 4 sahte ehliyet, 5 sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile 9 bin 747 gözlük ve oyuncak ele geçirildi, 29 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

