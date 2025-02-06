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        Şehit Binbaşı Kemal Yetişen için Şırnak'ta tören

        PENÇE-KilitOperasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:10
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        Şehit Binbaşı Kemal Yetişen için Şırnak'ta tören
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        PENÇE-KilitOperasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Binbaşı Yetişen için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Duaların ardından Şehit Binbaşı Mustafa Yetişen'in cenazesi, Aydın'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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