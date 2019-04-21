Güneydoğu bölgesinde bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları Şırnak’ta hortum oluşmasına neden oldu. Yağmurla birlikte başlayan fırtına kısa süre sonra İdil ilçesi kırsalında hortuma neden oldu. Köylüler tarafından cep telefonları ile kaydedilen hortum, geçtiği yerlerde ağaçları ve elektrik direklerini devirdi, onlarca noktada ise elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Bu nedenle İdil ilçesine bağlı 16 köyde elektrikler kesildi.

SİLOPİ’DE DE ARIZA YAŞANDI

Olumsuz hava koşulları Şırnak’ın Silopi ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silopi’de de enerji nakil hatlarında fırtınanın etkisi ile yaşanan arızalar, bini aşkın abonenin enerji aldığı 40 trafo bölgesinde etkili oldu.

ONARIM İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İdil ve Silopi’de yaşanan elektrik kesintilerinin bir an sona erebilmesi için Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hasar tespit çalışması yapan ekipler, hava koşullarının elvermesi durumunda bu gün ve yarın devrilen elektrik direkleri ile kopan iletkenleri yenileyecekler. Onarım çalışmaları gece de sabaha kadar devam edecek.