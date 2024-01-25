Şırnak'ta kar kalınlığı 3 metreyi geçti
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasında çalışması da kameraya yansıdı
Giriş: 25.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:29
Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Yeşilöz ve Kerkül yollarında, kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasındaki çalışmaları da kameraya yansıdı.
Şırnak Valiliği, vatandaşları yola tedbirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.