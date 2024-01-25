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        Haberler Gündem Şırnak'ta kar kalınlığı 3 metreyi geçti - Güncel haberler

        Şırnak'ta kar kalınlığı 3 metreyi geçti

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasında çalışması da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:29
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        Şırnak'ta kar kalınlığı 3 metreyi geçti
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        Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Yeşilöz ve Kerkül yollarında, kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasındaki çalışmaları da kameraya yansıdı.

        Şırnak Valiliği, vatandaşları yola tedbirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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