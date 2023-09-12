Şırnak'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki 6 kuş korumaya alındı Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde nesli tükenme tehdidi altındaki 3 kızıl şahin ve ishak kuşu ile 2 ulu doğan koruma altına alındı

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, Silopi ve İdil'de vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde doğal ortamda yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl şahin ve ishak kuşu ile İdil ilçesinde bir araçta jandarma ekipleri tarafından bulunan 2 ulu doğanı teslim aldıklarını söyledi.

PARA CEZASI UYGULANDI Hayvanların veteriner gözetiminde tedavilerinin sürdüğünü belirten Kalay, "2 ulu doğan ve 2 kızıl şahinin tedavisi bitmek üzere ve uçabilecek seviyeye geldiler. Bu kuşları önümüzdeki hafta doğal yaşam alanlarına bırakmayı planlıyoruz. 1 kızıl şahin ve ishak kuşunun tedavisi ise belirli bir süre daha devam edecek. Aracında 2 ulu doğan kuşu bulunan kişiye toplam 70 bin 390 lira para cezası uyguladık." dedi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYALAR Kalay, vatandaşlara nesli tükenme tehlikesi olan bu tür kuşlara hassas davranmaları uyarısında bulundu.