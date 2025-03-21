Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta yeni içme suyu hattı çalışması | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta 14 kilometrelik yeni içme suyu hattı çalışması

        Şırnak'ta 14 kilometrelik içme suyu hattı inşaatı için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yeni içme suyu hattı çalışması
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak İl Özel İdaresi, yatırım programı kapsamında merkeze bağlı Toptepe ve İkizce köyleri ile 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 14 bin 710 metre uzunluğunda içme suyu iletim hattı çalışması başlattı.

        Proje, bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesi ve halkın sağlıklı içme suyuna ulaşımının daha verimli hale getirilmesini amaçlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #şırnak haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti