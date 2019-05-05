Şırnak'ın Silopi ilçesinde alınan bilgiye göre, Servet Bilen'in (28) kullandığı 73 D 2001 plakalı minibüs, bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkiine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktı.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

AA'da yer alan habere göre dönüşte minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola daha önceden döşenen patlayıcı infilak etti. Olayda sürücü Servet Bilen ile 13 yaşındaki kardeşi Diyar Bilen yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.