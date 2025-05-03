Cenaze programı belli oldu! Sırrı Süreyya Önder cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. 62 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı DEM Parti'den yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki, "Sırrı Süreyya Önder cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?" İşte Sırrı Süreyya Önder cenaze töreninin yapılacağı tarih...
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 18 gündür hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi. Sırrı Süreyya Önder, siyasetçi kimliğinin yanında yazdığı senaryolar ve rol aldığı filmlerde hayat verdiği karakterlerle hem sinemada hem siyasette dikkat çeken isimler arasındaydı. Peki, "Sırrı Süreyya Önder cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni ne zaman?" İşte detaylar...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ!
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREYE DEFNEDİLECEK?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı DEM Parti'den yapılan açıklama sonucunda belli oldu.
DEM Parti'den yapılan açıklamada,
"Saat 12:00’de AKM'de anma etkinliği düzenlenecektir.
- İkindi namazından sonra LEVENTTEKİ Barbaros Camiinden cenaze namazı kılınacaktır.
- Ardından Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir.
-Yarından itibaren bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecektir
-Bugün de saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecektir" ifadeleri kullanıldı.