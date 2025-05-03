Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 18 gündür hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi. Sırrı Süreyya Önder, siyasetçi kimliğinin yanında yazdığı senaryolar ve rol aldığı filmlerde hayat verdiği karakterlerle hem sinemada hem siyasette dikkat çeken isimler arasındaydı. Peki, "Sırrı Süreyya Önder cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni ne zaman?" İşte detaylar...