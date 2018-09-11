Olay bayramın birinci günü Pendik'te bir sitedeki çocuk parkında yaşanmıştı. Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre; çocukların sesinden rahatsız olan Barış B. önce çocuklara bağırmış, dakikalar sonra da ateş etmişti. Bilirkişi raporuna göre silahın ise balcı tarafından ateşlendiği kesinleşmişti. Rapora göre zanlının silahından çıkan kurşun duvara çarpıp Hiranur'a isabet etmiş, hızı azalan mermi küçük kızı kurtarmıştı.



KURŞUN ÇIKARILDI, İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Küçük kız olayın ardından riski bulunduğu için ameliyat edilememiş, sırtındaki kurşunla yaşamıştı. Hiranur'un sırtında haftalarca yaşayan kurşun küçük kızın sağlığını olumsuz etkilerken ailesini ise derinden üzmüştü. Haftalar sonra güzel haber geldi. Hiranur Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girdi. Kurşun saatlerce süren operasyon sonucu başarılı bir şekilde çıkarıldı. Balistik incelemeye gönderildi.



"KIZIM HAYATTA"

Hiranur'un annesi Serenay Demircan ise HABERTÜRK'e konuştu. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten anne Demircan, "Çok şükür başarılı geçtiğini söyledi doktorlar. Kızım çok şükürler olsun sağlığına hemen hemen kavuştu diyebilirim. Bir an önce çıkıp evimize gitmek istiyoruz. Korktuğumuz şey olmadı. En azından kızım hayatta şuanda" dedi.



Hastanedeki yatağında çoğu şeyden habersiz yatan Hiranur ise kendine geldi. "İyiyim" diyen küçük kız şimdi hastaneden taburcu olacağı günü bekliyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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