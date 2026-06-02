Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.981,16 %2,02
        DOLAR 45,9289 %0,06
        EURO 53,5562 %0,27
        GRAM ALTIN 6.686,40 %1,01
        FAİZ 43,40 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 112,81 %2,08
        BITCOIN 69.461,00 %-2,65
        GBP/TRY 61,9465 %0,24
        EUR/USD 1,1652 %0,18
        BRENT 93,85 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 10.932,27 %1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam Uluslararası Cam Konferansı 40. yılında

        Şişecam Uluslararası Cam Konferansı 40. yılında

        Şişecam, Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nın 40'ıncısını 18–19 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişecam Uluslararası Cam Konferansı 40. yılında

        Konferansın ana konuşmacısı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol olacak. Dr. Birol, küresel enerji dönüşümünün sanayi üzerindeki etkilerini değerlendirirken; cam sektörü özelinde sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve düşük karbonlu dönüşümün yol haritasına dair bir çerçeve sunacak. Konferans kapsamında ayrıca Dr. Birol’un katılımıyla gerçekleştirilecek özel oturumda, enerji dönüşümünün sektöre etkileri tartışmaya açılacak.

        Konferansın diğer ana konuşmacıları arasında yer alan AGC Architectural Glass Avrupa ve Amerika Başkanı ve Glass for Europe Belçika Yönetim Kurulu Başkanı Davide Cappellino sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü kapsamında Avrupa düz cam sektörü için zorluklar ve fırsatlara odaklanırken; +MURAT TABANLIOĞLU Studio’nun kurucusu mimar Murat Tabanlıoğlu ise camın mimarlık ve tasarım alanındaki kullanımını mekânsal deneyim ve tasarım yaklaşımı üzerinden ele alacak.

        İlk gün düzenlenecek “How the Glass Innovation and Technology Ecosystem Works” panelinde, inovasyonun temel araştırmadan endüstriyel ölçeğe taşınmasındaki zorluklar, cam inovasyonunun neden yavaş ölçeklendiği, dekarbonizasyon yarışı, kurumlar arası iş birliği ihtiyacı ve rekabet–tamamlayıcılık dengesi gibi başlıklar tartışılacak.

        İkinci gün gerçekleştirilecek “From Lab to Scalable Innovation” panelinde ise teknolojilerin ticarileşme süreci; ölçeklenme stratejileri, kurumsal–startup iş birlikleri, yatırımcı yaklaşımı, hızlandırma programları, yetenek ekosistemi ve girişimlerin karşılaştığı “valley of death” gibi başlıklar üzerinden ele alınacak.

        İki gün boyunca gerçekleştirilecek paralel oturumlarda ise; enerji dönüşümü, dekarbonizasyon, dijitalleşme, yapay zekâ, ileri üretim teknolojileri ve tasarım başlıkları tartışılacak. Program dahilinde uluslararası konuşmacılar; akıllı cam teknolojileri, düşük karbonlu üretim yaklaşımları ve AI destekli üretim çözümleri gibi alanlardaki güncel gelişmeleri paylaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Gaziantep'te, 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada sanığın savunması dikkat çekti. Sanık, olayın ardından bağ evine giderek yemek yediklerini ve yaşananları arkadaşlarına anlattıklarını ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde