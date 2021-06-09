Şişli'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Şişli'de 8 katlı apartmanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

İstanbul Şişli'de, 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Apartman boşluğuna dolan dumanlar yüzünden dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi

Şişli'de 8 katlı apartmanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu
Şişli'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın
0:00 / 0:00
DHA

Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 8 katlı bir binanın 3´üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, bazı bina sakinleri, apartman boşluğuna dolan duman nedeniyle korku ve panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi.

Evde bebeği olduğunu söyleyen bir apartman sakini pencereden sepet sarkıtarak gaz maskesi istedi. Maske talebini yanlış anlayan bir vatandaşın sepete cerrahi maske koyması dikkat çekti.

Apartman boşluğuna dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ve polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerinde müdahale ederek oksijen tedavisi uyguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manavgat'ta ölü yunus sahile vurdu
GÜNDEMManavgat'ta sahile ölü yunus vurdu
KYK bursu ne zaman kesilir? Yaz tatilinde KYK bursu verilir mi? 2021 KYK burs ödemeleri son durum
GÜNDEMKYK bursu ne zaman kesilir?
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yarın Türkiye'ye gelecek
GÜNDEMKırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yarın Türkiye'ye ...
Bakır Ailesi'nin vazgeçilmezi haline gelen 3 aylık kuzu görenleri şaşırtıyor
GÜNDEMO nereye, kuzusu oraya!
2021 2022 okullar ne zaman açılacak? MEB 2021 2022 okulların açılış tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM2021-2022 okulların açılış tarihi! MEB...
Sarıyer'deki hırsız mağazada bulunan değerli çantayı alıp kayboldu
GÜNDEM250 bin liralık çantayı kaptı kaçtı!
Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKKlı terörist tutuklandı
GÜNDEMBomba düzeneği atan iki terörist tutuklandı
Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme ne zaman?
GÜNDEMNormalleşme ne zaman?
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
GÜNDEMTBMM'de 3 partinin önerileri kabul edilmedi
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı! Yasaklar...
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?