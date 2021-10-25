DHA

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik ekipleri Şişli'de turistlerin yoğun olduğu Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik olarak yapılan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrakında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesildi. 6 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan kişi başı 144 lira, 1 taksiciye seyir halindeyken cep telefonu kullanımından, 1 taksiciye ehliyet taşımamaktan ceza kesildi.

"PANDEMİDEN ÖNCE TAKSİ SIKINTISI YOKTU"

Taksici Sami Vural, "Bu işi meslek haline getirmiş insanlar asla müşteri seçmezler. Bakın buradan İBB'yi eleştiriyorum, bizleri karalayarak bu sorunu çözemezler. Ben bu işten çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Ailemin geçimini sağlıyorum. Niye bu işe ihanet edeyim? Pandemi dönemine kadar İstanbul'da taksi eksikliği ile ilgili herhangi bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. İstanbul'da taksi ücretleri ile otobüs ücretleri birbirine yakın olduğu için pandemide insanlar taksiyi tercih ediyorlar. Pandemiden önce hiç taksi sıkıntısı yoktu" dedi.

Emniyet kemeri takmadığı için para cezası kesilen Engin Yar, "Ben bugün 18 saat araba kullanacağım. 18 saat araba sürene kemer mi sorulur? Ben şehirler arası yolda değilim." diye konuştu.

"20 TAKSİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞTIM DURMADI, TÜRK MİLLETİNİ BEĞENMİYORLAR"

Taksiye binemediğini dile getiren Enes Yıldırım "Maçka'dan binmeye çalıştım almadılar. Ben de metrobüsle geldim. 20 tane taksi çevirmeye çalıştım durmadı. Bu taksiciler Türk milletini beğenmiyor. Araplardan dolar almak için bekliyorlar" dedi.