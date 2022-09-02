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Şişli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Şişli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Helikopter destekli eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
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İHA

Şişli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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