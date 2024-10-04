Şişli'de yol verme kavgası: Sürücüye silah çekti
İstanbul Şişli'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında taraflardan biri, silahla diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şişli Bomonti'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücüler birbirlerine saldırdı.
Kavga sırasında taraflardan biri aracından silahını alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine saldırdığı, o sırada diğer vatandaşların araya girdiği, taraflardan birinin araçtan silahını alıp diğerinin üstüne yürüdüğü anlar yer alıyor.