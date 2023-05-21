Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

DHA

Aydın'da, sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'ndeki birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 tarihi obje, 2 sikke ve 1 çan ele geçilirdi. Ayrıca, 1 dedektör ile 5 kazı malzemesine de el konuldu. Tarihi eserlerin, tespit çalışmalarının ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.