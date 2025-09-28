Sitare Akbaş: Hamile değilim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ağustos ayında Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturan oyuncu Sitare Akbaş, eşiyle yoğun iş temposu nedeniyle balayına çıkamadıklarını söyledi. Akbaş; "Henüz balayına çıkmadık. Bir tiyatromuz var ve onun tadilatına girdik. Önce evi taşıdık, şimdi tiyatro tadilatı ile uğraşıyoruz. Bir boya ustasına dönüştüm, seneye yazın olacak balayı" dedi.

Sitare Akbaş ayrıca hakkındaki evlenmeden önce hamile kaldığı için Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akbaş; "Değilim arkadaşlar, bir buçuk ay oldu evleneli. Olursa da mutlulukla söylerim. Evlilik güzel gidiyor dostluğumuza bir de nikâhımızı eklemiş olduk" ifadelerini kullandı.