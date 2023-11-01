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        Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        SİVASCumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:00
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        Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        SİVASCumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        SCÜ´de öğrenim gören öğrenciler, dün akşam saatlerinde merkezi kafeterya ve kampüs içindeki yemekhanelerden yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlandı. Kusma ve baş dönmesi şikayetiyle SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi´ne başvuran 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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