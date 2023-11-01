Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
SİVASCumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
SİVASCumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
SCÜ´de öğrenim gören öğrenciler, dün akşam saatlerinde merkezi kafeterya ve kampüs içindeki yemekhanelerden yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlandı. Kusma ve baş dönmesi şikayetiyle SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi´ne başvuran 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.