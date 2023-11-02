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        Sivasspor, Hopaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:10
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        Sivasspor, Hopaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi
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        STADYUM:Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Pekmezci

        SİVASSPOR: Erhan- Camara (Dk.62 Mehmet Albayrak), Poungouras, Ziya, Murat, Abdulkadir, Keita (Dk.62 Eren), Hakan (Dk.68 Kvet), Ahmed Musa, Manaj (Dk.62 Muhammed Sinan), N'jie (Dk. 68 Barrow)

        HOPASPOR: Beycan- Kerim (Dk.46 Gökhan), Ömercan, Baran, Halil Emre, Ufuk, Ahmet (Dk. 75 Caner), Murat Ulusoy (Dk.61 Sercan), Niyazi, Mehmet (Dk.46 Ramazan), Bedirhan (Dk. 80 Batuhan)

        GOLLER: Dk.6, 35, 42 Manaj, Dk.87 Muhammed Sinan (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Manaj, Poungouras (Sivasspor) - Murat (Hopaspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor, konuk ettiği Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 

        5'inci dakikada orta sahada topla buluşan Ziya Erdal'ın ceza sahasına gönderdiği topu alan Manaj, rakibinden sıyrılıp çektiği şutta top kalecide kaldı.

        6'ncı dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

        35'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'jie, rakibini geçtikten sonra topu penaltı noktası yakınındaki Manaj'a verdi. Manaj'ın şutunda top ağlarla buluştu.

        42'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'jie kaleye set bir şut çekti. Kaleci Beycan'dan seken topa koşan Manaj maçtaki 3'üncü golünü attı. 3-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 ile sonuçlandı.

        47'nci dakikada Sivasspor'un ön alanda baskıyla kaptığı top sonrası Hakan Arslan ceza yayı gerisinden sert bir vuruş yaptı, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

        59'üncü dakikada gelişen Hopaspor atağında ceza sahasının solunda topla buluşan Bedirhan'ın şutunda top kaleci Erhan'da kaldı. 

        87'nci dakikada sağ sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Muhammed Sinan, ceza sahasına kadar sürüklediği topa sert vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 4-0

        Karşılaşma 4-0 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.

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