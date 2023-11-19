Sivas Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı
SİVAS'taki2bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidi, kar yağışı ile beyaza büründü.
SİVAS'taki2bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidi, kar yağışı ile beyaza büründü.
Hava sıcaklığının düşmesi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan, 2 bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde de etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye bulduğu bölgede, sürücüler araçlar ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplanan yolda belediye ekipleri, temizlik çalışması yaptı.
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