Meral Akşener: Yazıcıoğlu ile Ateş'in katillerini yakalayacağız; namus sözü (2)

'CHPİLE EL SIKIŞTIK, BAŞARAMADIK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Burada konuşan Akşener, seçimlerle alakalı olarak çok fazla hakaret işittiğini belirterek, "Pek çok çirkinliklerle karşılaştım. Pek çok iftiraya uğradım. Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor. İki kelime çok önemlidir. Gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi 'mahremiyetini biliyorum' diğeri ise 'sırlarına vakıfım'. Eğer bunların karşılığı yoksa bunu ima eden ve söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Bütün bunlar CHP ile el sıkışmamız için söyleniyor. El sıkıştık başaramadık. Biz şu anda CHP'ye laf etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarına laf ve hakaret etmiyoruz. Sadece bir risk alarak kendimizi tartıyoruz. Ben ayrıca kendimi de tartıyorum. Başarırsak hepimizin, başaramazsak ise onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum. Türkiye´min yoluna baş koydum" dedi.

Konuşmanın ardından Akşener, partisinin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.