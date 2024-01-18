Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu

EMS Yapı Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye, Yusuf Kefkir (Dk. 60 Hakan Arslan) , Ziya Erdal, Abdulkadir Parmak (Dk. 85 Alaaddin Okumuş) , Mehmet Albayrak, Emre Gökay (Dk. 73 Barrow), Eren Kaya (Dk. 60 Manaj), Burak Kapacak (Dk. 60 Emrah Başsan), Koita

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Bahadır Yıldırım (D. 89 Selim Ilgaz), Orhan Nahırcı, Mert Kula, Muharrem Cinan, Nyarko, Mikail Okyar, Camara, Erkan Eyibil (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Ahmet Yazar (Dk. 46 Innocent), Mayi (Dk. 46 Dembele)

Goller: Dk. 10 Ziya Erdal, Dk. 50 Kotia, Dk. 81 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 52 ve Dk. 65 (penaltıdan) Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk 46 Ahmet Yazar, Dk. 71 Nyarko Dk 85 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü) Dk. 86 Orhan Nahırcı (EMS Yapı Sivasspor)

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