Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        İki otomobilin çarpıştığı kazada köpek araçta sıkıştı; 2 yaralı

        SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobilin çarpıştığı kazada köpek araçta sıkıştı; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir köpek ise İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.S. (28) idaresindeki 58 TL 049 plakalı otomobile, S.A. (40) yönetimindeki 58 ABP 893 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, A.S.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. (28) ve B.A. (28) yaralanırken, arka koltukta bulunan köpek sıkıştı. AFAD ekiplerinin 20 dakika süren çalışmanın ardından köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ve kurtarılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Akıncılar ilçesinde arazi yolları düzeltildi
        Akıncılar ilçesinde arazi yolları düzeltildi
        Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        İç Anadolu'da eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        İç Anadolu'da eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi