SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, anız yangınlarının toprağın kalsiyum ve azot dengesini bozduğunu ve çiftçilerin kimyasallar ile bu dengeyi yeniden sağlamaya çalıştığını belirterek, "Tarlanın yeniden yeni sezona hazırlık yapılabilmesi için anızın bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Aslında olan yöntem şudur; bu tarlanın yeniden sürülerek anızın toprağa karıştırılarak, toprağın organomineral miktarının yükseltilmesidir. Maalesef çiftçilerimiz bu zor yol yerine kolay olan yakma yolunu tercih ediyorlar. Çiftçi kolaya kaçayım derken geleceğini yok ediyor" dedi.

'CEZALARIMIZ CAYDIRICI DEĞİL'

Anız yakanlara karşı caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirten Yörük, "Cezalarımız caydırıcı değil. Şu anda dönüm başına 386 TL para cezası var. Bunun bence hiçbir caydırıcılığı yok. Bu cezanın artırılarak caydırıcı nitelik kazanması gerekiyor. Çünkü siz anız yakarak geleceğinizi yakıyorsunuz. Bu sizin tarlanız değil, çocuklarınıza bıraktığınız bir miras. Bu tarlaların daha uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması için anız yangınlarına bir an önce son verilmesi gerekiyor. Sadece tarladaki mikroorganizmalara, böceklerle de kalmıyor özellikle kara yollarının etrafında anız yaktığınızda, kara yollarındaki yol görüşünü de engelliyorsunuz. Eğer yanınızda ev, arazi, tarla varsa o insanların can güvenliğini de tehlikeye atıyorsunuz. Bu her bakımdan tehlikeli bir iş. Bir an önce iyi bir eğitimle ve cezai caydırıcı yöntemlerle anız yangınlarına son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.