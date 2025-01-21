Suşehri'nde umre kafilesi dualarla uğurlandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.
Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 umreci için Balhatun Camisi'nde program yapıldı.
Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahi dinletisinin ardından İlçe Müftüsü Adem Yılmaz tarafından dua edildi.
Kayaoğlu, ilçe merkezinden 19 umreci ile kutsal topraklara gideceklerini belireterk, "Ailemle umre yolcusuyum. Mübarek topraklardaki yolculuğumuz nasipse 14 gün sürecek. Dua eder, dua bekleriz. Rabbim mukaddes topraklara gitmeyi cümlemize nasip etsin. Hakkınızı helal edin." dedi.
Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.