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        Kayak merkezindeki otelde sporcuların dinlenme odasında patlama: 1'i ağır, 4 yaralı (3)

        VALİŞİMŞEK: PATLAMANIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZSivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı'nda bir otelde meydana gelen patlamada yaralanan antrenör ve sporcuları tedavi gördükleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:00
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        Kayak merkezindeki otelde sporcuların dinlenme odasında patlama: 1'i ağır, 4 yaralı (3)
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        VALİŞİMŞEK: PATLAMANIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı'nda bir otelde meydana gelen patlamada yaralanan antrenör ve sporcuları tedavi gördükleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi’nde ziyaret etti. AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu’nun da katıldığı ziyarette Vali Yılmaz Şimşek, yaralıların durumuna ilişkin bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Yılmaz Şimşek, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Bu sabah 09.20 sıralarında Yıldız Dağı Kayak Merkezimizde bulunan Yıldızhan Oteli'nin alt katındaki bir odada, küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Bu oda kayak sporcularımıza tahsis edilmiş bir oda. O sırada da 2 antrenörümüz, 2 de kayak sporcumuz odada bulunuyor. Patlama neticesinde yaralılarımızı hemen hastanelerimize sevk ettik, gerek ambulans helikopterle gerekse diğer ambulanslarla hastalarımız intikal etti. Biz de onları ziyaret ediyoruz. Antrenörümüzün birisinde sadece elinde ve yüzünde yanıklar mevcut. Diğer 2 sporcumuzun da yine ufak tefek yanıkları var. Hafif düzeyde diyebiliriz bunlara. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Otelimizde herhangi bir yangın çıkmamıştır. Çıkan ateş, anında söndürülmüştür. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun, Allah şifa versin diyorum. Patlamanın sebebini araştırıyoruz. Olay yerinde yaptığımız ilk tespite göre odada bir çakmak kullanımı var ve bu çakmak kullanımı neticesinde de bu patlama meydana geliyor. Yine baktığımızda odada kayak malzemelerinin temizliğinde kullanılan sprey var. Buradan çıkan gazların odada birikmesi sonucu ve arkasından çakmak kullanımı neticesinde ilk tespitlerimize göre bu patlamanın olabileceğini değerlendiriyoruz. İncelemeler ve araştırmalar devam ediyor. İnşallah ilerleyen aşamalarda daha sağlıklı bilgi vereceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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