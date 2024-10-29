Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komando gösterisi ilgi gördü

SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi, yoğun ilgi gördü.

Kongre Müzesi önündeki alanda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yılmaz Şimşek, Belediyle Başkanı Adem Uzun, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu'nun tören aracında vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komando birliği ile halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yapıldığı kutlamalar, tören geçidi ile son buldu. Törene her yaştan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, çocuklar da ön planda yer aldı.