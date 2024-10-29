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        Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komando gösterisi ilgi gördü

        SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi, yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:05
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        Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komando gösterisi ilgi gördü
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        SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi, yoğun ilgi gördü.

        Kongre Müzesi önündeki alanda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yılmaz Şimşek, Belediyle Başkanı Adem Uzun, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu'nun tören aracında vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komando birliği ile halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yapıldığı kutlamalar, tören geçidi ile son buldu. Törene her yaştan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, çocuklar da ön planda yer aldı.

        KOMANDOLARA YOĞUN İLGİ

        Kutlamalarda Sivas İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando birliğinin yaptığı gösteri büyük ilgi çekti. Yüzleri boyalı komandolar, silahlarını da kullanarak yaptıkları senkronize hareketler ile töreni izleyenlerden büyük alkış aldı. Törenin sona ermesinin ardından kent meydanında vatandaşlar komandolara yoğun ilgi göstererek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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