Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej kullanıma kapatıldı
SİVAS'taYıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bulunan bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej, eksiklikler nedeniyle kullanıma kapatıldı.
SİVAS'taYıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bulunan bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej, eksiklikler nedeniyle kullanıma kapatıldı.
Bolu'da meydana gelen otel yangınının ardından Türkiye genelinde birçok turizm işletmesine yönelik kapatma kararları sürüyor. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yer alan tesisler de incelemeye tabi tutuldu. Başta ahşaptan yapılan bungalov evler ve bazı oteller ve telesiyej hakkında kapatılma kararı verildi. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda il genelinde yapılan denetimlerde birçoğu otel 20 tesis hakkında kapatılma kararı verildiği öğrenildi.
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