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        Baraj gölünün buz tutan yüzeyinde ilginç şekiller

        SİVAS'ınHafik ilçesindeki Pusat-Özen Baraj Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:45
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        Baraj gölünün buz tutan yüzeyinde ilginç şekiller
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        SİVAS'ınHafik ilçesindeki Pusat-Özen Baraj Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Su seviyesinin azalmasıyla eski Pusat köyü kalıntılarının yeniden ortaya çıktığı baraj gölünde, buz tutan yüzey üzerinde çok sayıda çatlak oluştu. İlgi çeken görüntüler, havadan dron kamerasına yansıdı.

        Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı, 2008 yılından itibaren su tutmaya başladı. Baraj suyu altında kalan Pusat köyü, eski yerleşim yerinin yakınındaki bir yamaca taşındı. Köydeki tüm yapılar, kısa sürede su içerisinde kaldı. Köylülerin ibadetini yaptığı caminin minaresiyse su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu. Köylüler yıllarca minarenin şerefe ve külah kısımlarına bakarak, barajdaki su seviyesini gözlemledi.

        MEZARLIKLAR ORTAYA ÇIKTI

        2022 yılında Sivas kent merkezinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki suyun bitmesi ile Pusat-Özen Barajı'ndan isale hattı çekildi. Hattın tamamlanmasıyla suyun büyük bölümü kent merkezine yönlendirildi. Bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin de yoğun olarak suyu kullanmasıyla barajdaki su seviyesi, büyük ölçüde azaldı. Yağışlar da istenen seviyede olmayınca barajı besleyen kaynaklar yetersiz kaldı. Suyun azalmasıyla birlikte, baraj altında kalan eski Pusat köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Mezarlıklar da suyun çekilmesiyle yeniden ziyaret edilebilir hale geldi.

        Su seviyesinin bir hayli azaldığı baraj gölünün yüzeyi, son günlerde soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Özellikle eski köy yerleşim yerinin bulunduğu alana yakın noktada gölün buz tutan kısımlarında çatlaklar oluştu. Çatlaklar halindeki şekiller, havadan dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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