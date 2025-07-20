Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 40 yaralı (3)
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİSivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) olay yerinde Yusuf Tanrıkulu (21) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
2’Sİ AĞIR 40 YARALI
Öte yandan kazada yaralı sayısı da 40 olarak güncellendi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı yaralı yolcular kaza sırasında bölgede yoğun yağış olduğu ve otobüsün de viraja hızlı girmesi sonucu devrildiğini ileri sürdü.
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