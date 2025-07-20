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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 40 yaralı (3)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİSivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:15
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 40 yaralı (3)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) olay yerinde Yusuf Tanrıkulu (21) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        2’Sİ AĞIR 40 YARALI

        Öte yandan kazada yaralı sayısı da 40 olarak güncellendi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı yaralı yolcular kaza sırasında bölgede yoğun yağış olduğu ve otobüsün de viraja hızlı girmesi sonucu devrildiğini ileri sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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